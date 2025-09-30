Incidente a Salsomaggiore grave un pedone

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Salsomaggiore, in via Milano all'incrocio con via Marzabotto. Poco prima delle 9, per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto ha investito un pedone. Gli inquirenti stanno lavorando per fare luce sulla dinamica, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. I sanitari hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

