Incidente a Roma | Alessia Corti muore dopo tre giorni di agonia Era stata investita su via della Pisana

Alessia Corti è morta al policlinico Agostino Gemelli dopo tre giorni di agonia. La vittima, 42 anni, venerdì 26 settembre è stata investita dal conducente di uno scooter - un uomo di 70 anni - mentre stava attraversando la strada, in via della Pisana, con la figlia 14enne rimasta illesa. La. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - roma

Muore dopo quattro giorni di agonia. Emanuela aveva 51 anni. Era rimasta coinvolta in un incidente lungo via Collatina, a Roma

Incidente in via Roma, violento scontro auto-scooter: due feriti in prognosi riservata

Incidente a Roma, scontro tra auto e moto su via Ostiense: un morto

Grave incidente stamattina a San Vincenzo in via Roma: una signora di 87 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. È stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Piombino. ? Leggi l’articolo completo per - facebook.com Vai su Facebook

Roma, incidente a #fonte nuova: auto contro albero, morto 21enne. Grave ragazzina di 16 anni - X Vai su X

Travolge e uccide sul raccordo Alessia Sbal, i giudici: “Era consapevole di averla investita” - "Era perfettamente consapevole di aver investito Alessia Sbal": è quanto emerge dalle motivazioni della sentenza che ha condannato a 8 anni ... Scrive fanpage.it

Incidente a Roma, un morto e 4 feriti gravi in uno scontro tra due auto - È drammatico il bilancio dell'ennesimo incidente mortale a Roma, avvenuto in via di Castel di Leva, in prossimità del civico 225. Segnala romatoday.it