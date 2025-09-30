Incidente a Nepi scontro tra auto sulla Cassia
Incidente sulla strada statale Cassia nel territorio comunale di Nepi. Intorno alle 22,30 di ieri, 29 settembre, uno scontro tra auto è avvenuto all'altezza del chilometro 40,7, per cause ancora in corso di accertamento.Sul posto è intervenuto il personale sanitario per soccorrere le persone. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - nepi
