Incidente a Canicattì auto travolge scooter e poi fugge | morto 15enne responsabili si costituiscono ore dopo

Incidente a Canicattì (Agrigento): un ragazzo di 15 anni, Mattia I., è morto dopo che è stato travolto da una utilitaria mentre era a bordo di uno scooter con una coetanea nei pressi della villa comunale. Gli occupanti dell'auto, un 19enne e un 25enne, sono scappati ma in mattinata si sono presentati in Commissariato. Disposto il lutto cittadino per il giorno del funerale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

+++AGGIORNAMENTO+++ Risveglio tragico in Sicilia: ecco chi è la giovanissima vittima del terribile #incidente di #Canicattì - X Vai su X

