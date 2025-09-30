Incidente a Caiazzo | muore un 16enne in gravi condizioni il fratello e l'amico

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragico schianto nella notte: una vettura con a bordo tre giovani di ritorno da una festa finisce contro un muro. Morto un 16enne, gravi il fratello e un amico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - caiazzo

Dramma sulla provinciale tra Caiazzo e Alvignano: in incidente muore ragazzo di 17 anni

incidente caiazzo muore 16enneIncidente a Caiazzo: muore un 16enne, in gravi condizioni il fratello e l’amico - Tragico schianto nella notte: una vettura con a bordo tre giovani di ritorno da una festa finisce contro un muro ... Da fanpage.it

incidente caiazzo muore 16enneCaiazzo / Alvignano. Incidente mortale nella notte, muore un sedicenne, feriti gli altri che viaggiavano sulla stessa vettura - Nella notte appena trascorsa, sulla provinciale che collega Alvignano e Caiazzo si è ... Riporta clarusonline.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Caiazzo Muore 16enne