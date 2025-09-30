Incidente a Caiazzo | muore un 16enne in gravi condizioni il fratello e l'amico
Tragico schianto nella notte: una vettura con a bordo tre giovani di ritorno da una festa finisce contro un muro. Morto un 16enne, gravi il fratello e un amico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: incidente - caiazzo
Dramma sulla provinciale tra Caiazzo e Alvignano: in incidente muore ragazzo di 17 anni
- Una donna per la vita. - Maurizio lavora in un hotel di lusso ed è sposato con Marina, una ragazza disordinata di cui non è innamorato. - Vuole infatti lasciarla prima della partenza per un fine settimana, ma un incidente sconvolge i suoi piani. - Dopo il risvegli - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Caiazzo: muore un 16enne, in gravi condizioni il fratello e l’amico - Tragico schianto nella notte: una vettura con a bordo tre giovani di ritorno da una festa finisce contro un muro ... Da fanpage.it
Caiazzo / Alvignano. Incidente mortale nella notte, muore un sedicenne, feriti gli altri che viaggiavano sulla stessa vettura - Nella notte appena trascorsa, sulla provinciale che collega Alvignano e Caiazzo si è ... Riporta clarusonline.it