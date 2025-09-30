Incidente a Borghesiana scontro tra furgone e due auto | grave una donna
Una donna è rimasta ferita ed è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nella mattinata di oggi nella zona della Borghesiana. Intorno alle 7.30 del mattino, infatti, c'è stato una carambola che ha visto coinvolto un furgoncino Fiat Ducato, una Toyota Aygo e una Chevrolet Matiz.Incidente in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - borghesiana
Grave incidente a Capodimonte a #Napoli, a poche centinaia di metri dal luogo dell’omicidio di ieri. Una persona è in fin di vita al CTO dopo un impatto che ha convinto due auto e uno scooter. Sul posto la Polizia Municipale - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in A1 oggi Reggio Emilia: furgone tampona pullman di turisti, bolognese muore a 40 anni. Due i feriti - Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: un furgone ha tamponato un pullman di turisti francesi circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Pauroso scontro auto-furgone, poi l'esplosione e le fiamme: un ferito, chiusa via Postumia | FOTO - Scontro tra furgone e auto sulla SR53 a Cittadella, prima l'esplosione di fusti di alcol, poi le fiamme: un ferito, via Postumia chiusa in entrambi i sensi. Si legge su nordest24.it