inchiesta urbanistica milano prima apparizione pubblica di catella dopo la liberazione

"Bisogna fare e fare bene e consentitemi l'orgoglio di dire che abbiamo fatto bene ": lo ha detto l'ad di Coima, Manfredi Catella durante l'incontro di presentazione del Villaggio Olimpico 'La legacy olimpica. Un nuovo spazio per Milano ". "Quello che forse manca in questo momento storico è unire le forze – ha aggiunto -. Le cosa più bella qui è che le forze, le imprese, si sono unite" e il Villaggio dopo i Giochi, con la conversione in studentato "metterà insieme studenti di tutte le facoltà e università". Catella ha sottolineato che " il tema dell'unire è la soluzione " e, ha detto "se abbiamo ottenuto un risultato, al di là che piaccia o non piaccia il villaggio, è per questo 'unire', non solo tecnico ma culturale".

