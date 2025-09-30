Inchiesta urbanistica Milano Mangia Coima | Sereni ma a operatori servono certezze
“Le indagini sull’urbanistica creano incertezza? Sicuramente, è un periodo in cui gli operatori hanno bisogno di certezze. C’è un’indagine in corso, si farà luce a breve e si definirà qual è il quadro normativo, perché come avete visto ci sono differenti interpretazioni e sentenze. È un’area nella quale serve maggiore chiarezza”. Lo ha detto Luca Mangia, General Manager di Coima, a margine dell’evento di presentazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026. A chi gli chiedeva se fosse in discussione il ‘modello Milano’, Mangia ha spiegato: “Non parlerei di ‘modello Milano’ o di altre città, rispetto all’applicazione delle norme stabilite dalle leggi regionali e dal regolamento edilizio di Milano, rispetto alle norme nazionali c’è bisogno di un riallineamento per il futuro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
