Inchiesta migranti | assoluzione confermata in appello per Petrilli e Isernia
Si è concluso con la conferma dell’assoluzione il lungo processo a carico dell’imprenditore Ciriaco Petrilli e della funzionaria prefettizia Michelina Isernia. La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Penale, nell’udienza del 29 settembre, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - migranti
