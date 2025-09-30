Inchiesta migranti | assoluzione confermata in appello per Petrilli e Isernia

Si è concluso con la conferma dell’assoluzione il lungo processo a carico dell’imprenditore Ciriaco Petrilli e della funzionaria prefettizia Michelina Isernia. La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Penale, nell’udienza del 29 settembre, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Inchiesta Migranti, confermate in Appello le assoluzioni di Petrilli e Isernia - E' finito il lungo processo per l'imprenditore Ciriaco Petrilli e la funzionaria della Prefettura di Avellino Michelina Isernia.

