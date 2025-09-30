Incendio nell' area giochi per bambini | le fiamme distruggono le giostrine
Incendio al Corso Vittorio Emanuele nell'area delle giostrine di piazza Mercadante. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno causato gravi danni alle strutture in legno dell'area per bambini che da tempo veniva invasa da clochard soprattutto nelle ore notturne. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
