Incendio nell' area giochi per bambini | le fiamme distruggono le giostrine

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio al Corso Vittorio Emanuele nell'area delle giostrine di piazza Mercadante. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno causato gravi danni alle strutture in legno dell'area per bambini che da tempo veniva invasa da clochard soprattutto nelle ore notturne. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - nell

Monza, nell’inferno dell’incendio di via Bramante: “Ci siamo salvati da soli, e siamo corsi dagli anziani”

Principio d’incendio nell’ex pizzeria a Spirano, fiamme dal contatore

Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: l'ispettore dell'Eni era rimasto ferito nell'incendio al distributore

Parco Baden Powell, iniziati i lavori per sostituire i giochi bruciati dai vandali due mesi fa - Sono iniziati i lavori per il ripristino dell’area giochi del Parco Baden Powell nel Municipio 6 distrutta da un incendio doloso nella notte tra il 25 e il 26 maggio scorso. Segnala milano.repubblica.it

incendio nell area giochiSenago: incendio nella notte al parchetto, a fuoco i nuovi giochi di via De Gasperi - Nella notte del weekend qualcuno ha incendiato i giochi del parchetto di via De Gasperi, a Senago. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Incendio Nell Area Giochi