Incendio nella ditta di pulizia per piscine il sindaco chiude le scuole
Il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga ha adottato un'ordinanza con la quale è stata prevista la chiusura di ogni ordine e grado in tutto il territorio comunale per il 30 settembre.Il provvedimento del primo cittadino è stato adottato dopo l'incendio verificatosi in via Castel Volturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
