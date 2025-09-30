Incendio in una villetta disabitata nel Barese | a fuoco anche due mezzi

30 set 2025

Intervento dei vigili del fuoco, nella tarda mattinata di lunedì, 29 settembre, nell'agro di Corato. L'allarme è scattato intorno alle 12, per un incendio all'interno di una villetta in stato di abbandono.Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno domato il rogo nella villetta, risultata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

