Allarme ambientale a Mondragone, in provincia di Caserta, dopo l’incendio che ha distrutto un capannone della ditta Capizzi Affaires Generaleas Sas in via Castel Volturno, dove era conservato materiale chimico per piscine. Le fiamme hanno generato una possibile nube tossica, spingendo i sindaci di Mondragone e Francolise a firmare ordinanze urgenti per tutelare la popolazione. Le ordinanze a Mondragone. Il sindaco Francesco Lavanga ha disposto per oggi, 30 settembre 2025, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, comprese le attività pomeridiane e sportive. L’ordinanza è stata notificata agli istituti comprensivi Mondragone I, II, III e all’Istituto superiore Galilei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio in Italia: scuole chiuse e obbligo di mascherine