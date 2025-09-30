Incendio devasta un noto bar nella notte | alta colonna di fumo sulla città

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio, scoppiato nel corso della notte, ha devastato un noto bar. Le fiamme hanno divorato il locale di “Kevin Coffee” in via Saggese ad Afragola. Dal luogo del rogo si è alzata anche una grossa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e che ha reso l'aria irrespirabile. In attesa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

