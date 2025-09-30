Incendio auto nella notte sarebbe doloso | torna l' incubo attentati video

Un’auto è stata completamente distrutta da un incendio nella notte tra domenica e lunedì in via Monti Aurunci nel quartiere Colosseo. Le fiamme, divampate poco dopo la mezzanotte, hanno avvolto in pochi minuti l’intero abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

