Incendio al centro di Napoli nube di fumo nero a piazza Municipio
Incendio al centro di Napoli, nube nera sui palazzi: uno scooter è andato in fiamme a piazza Municipio. Sul posto Polizia locale e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incendio a Modugno, le rilevazioni Arpa: "Nessun rischio polveri sottili nel centro abitato"
Incendio nel giardino interno di un'abitazione del centro, vigili del fuoco sul posto
Incendio al Centro Direzionale, nuovo rogo in strada: nube di fumo invade la zona
Incendio in una casa di Olgiate Comasco, verso il centro del paese. Mobilitati i vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in una ditta contenente cloro, nube di fumo bianco nel Casertano: vigili del fuoco sul posto - L’incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un’azienda chimica di Castel Volturno. Si legge su fanpage.it
Napoli, incendio vicino al Centro Direzionale: nube nera a chilometri di distanza - «E continuano a bruciare immondizia dietro il Centro Direzionale... ilmattino.it scrive