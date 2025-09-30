Incendio al centro di Napoli nube di fumo nero a piazza Municipio

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio al centro di Napoli, nube nera sui palazzi: uno scooter è andato in fiamme a piazza Municipio. Sul posto Polizia locale e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

