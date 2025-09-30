Incatenati ai cancelli della Leonardo Blitz degli attivisti pro Palestina
Si sono incatenati ai cancelli, bloccando l’accesso e mostrando uno striscione con la scritta "Palestina libera". È il blitz organizzato da Palestine Action Italia e Ultima Generazione, andato in scena ieri mattina poco prima delle 8 a Nerviano, di fronte alla sede della Leonardo Spa. Sette attivisti hanno bloccato l’ingresso principale incatenandosi al cancello con una lunga catena che ha bloccato l’ingresso. Durante l’azione, al gruppo si sarebbe unito anche un lavoratore dello stabilimento. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno identificato le persone coinvolte. Nel mirino della protesta l’azienda Leonardo Spa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: incatenati - cancelli
Alanews - video e giornalismo. . Tre attivisti di Palestine Action Italia si sono incatenati ai cancelli di Rheinmetall Italia, denunciando la produzione di armi destinate a Israele. “È nostro dovere fermarla”, hanno dichiarato, accusando l’azienda di complicità nei b - facebook.com Vai su Facebook
Incatenati ai cancelli della Leonardo. Blitz degli attivisti pro Palestina - Si sono incatenati ai cancelli, bloccando l’accesso e mostrando uno striscione con la scritta "Palestina libera". Si legge su ilgiorno.it
Sette attiviste ProPal si incatenano ai cancelli di Leonardo spa - 40 l'ingresso principale della sede di Nerviano (Milano) di Leonardo spa incatenandosi al cancello e mostrando striscioni con l ... Si legge su msn.com