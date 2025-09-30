incatenati ai cancelli della leonardo blitz degli attivisti pro palestina

Si sono incatenati ai cancelli, bloccando l’accesso e mostrando uno striscione con la scritta "Palestina libera". È il blitz organizzato da Palestine Action Italia e Ultima Generazione, andato in scena ieri mattina poco prima delle 8 a Nerviano, di fronte alla sede della Leonardo Spa. Sette attivisti hanno bloccato l’ingresso principale incatenandosi al cancello con una lunga catena che ha bloccato l’ingresso. Durante l’azione, al gruppo si sarebbe unito anche un lavoratore dello stabilimento. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno identificato le persone coinvolte. Nel mirino della protesta l’azienda Leonardo Spa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

