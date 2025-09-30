Inaugurazione della sede del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera inferiore alla memoria di Marco Pittoni
Nella giornata odierna, a Nocera Inferiore (SA), si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Reparto Territoriale Carabinieri e di intitolazione al Ten. Marco Pittoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” caduto nel corso di una rapina a Pagani nel 2008 L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
