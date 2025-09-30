Inaugurazione della rampa di uscita dello svincolo Angri Sud - Sant' Egidio del Monte Albino | parla il sindaco Ferraioli

Cresce l'attesa per l'apertura della rampa di uscita dello svincolo Angri Sud - Sant'Egidio del Monte Albino, in programma venerdì mattina alle 9:30. “È un'opera che tutti aspettavamo da tempo. Migliorerà i collegamenti del nostro territorio con l'autostrada. Aiuterà il turismo verso la Costiera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Nuova rampa autostradale nell'Agro, c'è il giorno dell'inaugurazione

Nuova rampa autostradale a Sant'Egidio del Monte Albino, chi è diretto in Costiera Amalfitana non dovrà più attraversare il centro cittadino - 30, la cerimonia di inaugurazione della nuova rampa di uscita - Si legge su ilvescovado.it

inaugurazione rampa uscita svincoloAngri Sud-Sant’Egidio: al via la nuova rampa autostradale. Inaugurazione con autorità e cittadini - Venerdì 3 ottobre l’apertura ufficiale dello svincolo nord dell’A3: un’opera strategica per la mobilità dell’Agro nocerino- Secondo agro24.it

