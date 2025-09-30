Inaugurato a Roma ‘Love your eyes’ | progetto tra arte benessere occhi e inclusione

(Adnkronos) – Arte, salute occhi e inclusione: è questo il significato del murale dell'artista statunitense Finley che da oggi colora il quartiere San Paolo di Roma, accessibile anche ai non vedenti. Questa mattina la facciata dell'Istituto comprensivo 'Via S. Pincherle 140' si è accesa di nuovi colori e significati: è stato inaugurato ufficialmente 'Love your . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: inaugurato - roma

Fondazione Arena ha inaugurato la nuova biglietteria in via Roma: «L'aspettavamo da anni, raggiungeremo più turisti»

Roma, inaugurato nuovo largo dei Lombardi, Gualtieri: “Spazio meraviglioso e rinnovato”

? ROMA | Al Parco della Musica inaugurato il WTTC Global Summit, vetrina mondiale del turismo - facebook.com Vai su Facebook

"Roma 5G è il progetto che rende tangibile la trasformazione digitale della Capitale. Con Roma Capitale e Smart City Roma abbiamo inaugurato il Wi-Fi pubblico gratuito in 55 piazze e completato la copertura in 4G/5G della linea A della metropolitana, con - X Vai su X

Inaugurato a Roma 'Love your eyes': progetto tra arte, benessere occhi e inclusione - Il murale dedicato alla prima Giornata mondiale delle lenti a contatto e inaugurato nel quartiere San Paolo è accessibile anche ai non vedenti ... Scrive msn.com

INAUGURATO "LOVE YOUR EYES": IL PROGETTO ARTISTICO PROMOSSO DA ASSOTTICA CHE CELEBRA L'ARTE, LA SALUTE VISIVA E L'INCLUSIONE - Pincherle 140" si è accesa di nuovi colori e significati: è stato inaugurato ufficialmente "Love ... Come scrive adnkronos.com