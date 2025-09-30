Inaugurato a Roma ' Love your eyes' | progetto tra arte benessere occhi e inclusione

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il murale dedicato alla prima Giornata mondiale delle lenti a contatto e inaugurato nel quartiere San Paolo è accessibile anche ai non vedenti Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Arte, salute occhi e inclusione: è questo il significato del murale dell'artista statunitense Finley che da oggi co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

inaugurato a roma love your eyes progetto tra arte benessere occhi e inclusione

© Ilgiornaleditalia.it - Inaugurato a Roma 'Love your eyes': progetto tra arte, benessere occhi e inclusione

In questa notizia si parla di: inaugurato - roma

Fondazione Arena ha inaugurato la nuova biglietteria in via Roma: «L'aspettavamo da anni, raggiungeremo più turisti»

Roma, inaugurato nuovo largo dei Lombardi, Gualtieri: “Spazio meraviglioso e rinnovato”

Inaugurato a Roma ‘Love your eyes’: progetto tra arte, benessere occhi e inclusione

inaugurato roma love yourInaugurato a Roma 'Love your eyes': progetto tra arte, benessere occhi e inclusione - Arte, salute occhi e inclusione: è questo il significato del murale dell'artista statunitense Finley che da oggi colora il quartiere San Paolo di Roma, accessibile anche ai non vedenti. msn.com scrive

inaugurato roma love yourINAUGURATO "LOVE YOUR EYES": IL PROGETTO ARTISTICO PROMOSSO DA ASSOTTICA CHE CELEBRA L'ARTE, LA SALUTE VISIVA E L'INCLUSIONE - Pincherle 140" si è accesa di nuovi colori e significati: è stato inaugurato ufficialmente "Love ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Roma Love Your