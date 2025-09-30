Inaugurato a Roma ' Love your eyes' | progetto tra arte benessere occhi e inclusione

Il murale dedicato alla prima Giornata mondiale delle lenti a contatto e inaugurato nel quartiere San Paolo è accessibile anche ai non vedenti Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Arte, salute occhi e inclusione: è questo il significato del murale dell'artista statunitense Finley che da oggi co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inaugurato a Roma 'Love your eyes': progetto tra arte, benessere occhi e inclusione

In questa notizia si parla di: inaugurato - roma

Fondazione Arena ha inaugurato la nuova biglietteria in via Roma: «L'aspettavamo da anni, raggiungeremo più turisti»

Roma, inaugurato nuovo largo dei Lombardi, Gualtieri: “Spazio meraviglioso e rinnovato”

Inaugurato a Roma ‘Love your eyes’: progetto tra arte, benessere occhi e inclusione

Ha inaugurato la nuova sede della Bilotta's Dance Academy Roma di Sandro Bilotta https://tinyurl.com/5cty533b L'articolo di Gianni Maiellaro - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurato il Museo della Scuola Romana Sguardi sulla Città che da oggi 17 settembre è aperto al pubblico info https://ow.ly/PtXR50WY09v #museidivillatorlonia - X Vai su X

Inaugurato a Roma 'Love your eyes': progetto tra arte, benessere occhi e inclusione - Arte, salute occhi e inclusione: è questo il significato del murale dell'artista statunitense Finley che da oggi colora il quartiere San Paolo di Roma, accessibile anche ai non vedenti. msn.com scrive

INAUGURATO "LOVE YOUR EYES": IL PROGETTO ARTISTICO PROMOSSO DA ASSOTTICA CHE CELEBRA L'ARTE, LA SALUTE VISIVA E L'INCLUSIONE - Pincherle 140" si è accesa di nuovi colori e significati: è stato inaugurato ufficialmente "Love ... Lo riporta adnkronos.com