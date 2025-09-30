Inaugurata la stanza rosa | uno spazio protetto per le vittime di violenza di genere

È stata ufficialmente inaugurata all’interno della stazione dei carabinieri di Francavilla al Mare la “stanza rosa”: nuovo spazio dedicato all’accoglienza, all’ascolto e al supporto delle vittime di violenza di genere, con particolare attenzione a donne, minori e persone vulnerabili. Rappresenta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it