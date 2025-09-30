Inaugurata a Venezia Mestre Identitalia la mostra delle eccellenze del Made in Italy

La rassegna presenta un grande mosaico narrativo di storie di brand che hanno contribuito a costruire l’identità, la cultura e l’immaginario italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Identitalia a Venezia Mestre, inaugurata mostra del Made in Italy - (askanews) – È stata inaugurata oggi a M9 – museo del ‘900 di Venezia Mestre la mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, dedicata ad alcuni tra i più importanti marchi storici, c ... Riporta askanews.it

