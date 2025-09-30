Inaugurata a Venezia Mestre Identitalia la mostra delle eccellenze del Made in Italy
La rassegna presenta un grande mosaico narrativo di storie di brand che hanno contribuito a costruire l’identità, la cultura e l’immaginario italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inaugurata la nuova sede staccata della Capitaneria di Porto di Venezia | VIDEO
#Venezia - È stata inaugurata oggi a M9 - Museo del '900 di Venezia Mestre la mostra "Identitalia, The Iconic Italian Brands", dedicata ad alcuni tra i più importanti marchi storici, che hanno fatto e stanno facendo la storia del Paese, segnando la cultura visiva
È stata inaugurata oggi al Museo del Vetro #Murano la mostra VERO CASANOVA, in occasione di @veniceglassweek L'esposizione rende omaggio a Giacomo Casanova, figura emblematica e complessa del Settecento veneziano, attraverso un percorso
