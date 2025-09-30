Inaugurata a San Michele di Ganzaria la nuova comunità alloggio per anziani Casa Mia

E’ stata ufficialmente inaugurata a San Michele di Ganzaria la nuova Comunità alloggio per anziani “Casa Mia” che nasce in via Sottotenente La Rosa.Di proprietà del Comune, la struttura assegnata con evidenza pubblica è stata aggiudicata alla cooperativa “Metis” che grazie ad un progetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: inaugurata - michele

Inaugurata la nuova sede Anac a Roma con Pupi Avati, Michele Placido e Paolo Bianchini

Inaugurata la secolare Fiera di San Michele: 130 stand tra enogastronomia, florovivaismo e prodotti tipici

*** FOTOGALLERY *** Inaugurata questa mattina a San Michele Mondovì la #festa patronale. Presentata la nuova de.co - facebook.com Vai su Facebook

Lettera aperta del sindaco di San Michele di Ganzaria Danilo Parasole - Cari Concittadini, da anni le Amministrazioni che si sono susseguite nella nostra comunità hanno lavorato per raggiungere livelli alti di raccolta differenziata e permettere di far rientrare San Miche ... Secondo blogsicilia.it

Incendio a San Michele di Ganzaria - "Un vasto incendio sta interessando diverse aree della montagna Ganzaria in particolare modo monte Scala - Si legge su rainews.it