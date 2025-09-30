In viaggio sulla Flotilla verso Gaza la notte della paura | Alzeremo le braccia davanti ai militari israeliani siamo non violenti

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma –  Natural Mystic è stato il presagio angosciante delle ultime notti. Interferenze radio come questa hanno preceduto gli ultimi attacchi, prima gli Abba poi, per l’appunto, Bob Marley. Ora che la Global Sumud Flotilla è ad un soffio dall’obiettivo, ovvero a circa 200 miglia dalle coste della Striscia di Gaza, quel presagio sembra prendere corpo. Le barche, che si stanno addentrando nella zona definita ad ’alto rischio’ dalla Marina israeliana, avanzano compatte. A flotilla of boats leaves the port of San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicily, southern Italy, 27 September 2025. The Freedom Flotilla Coalition (FFC) and Thousand Madleens to Gaza (TMTG) announced the launch of a flotilla to Gaza of 10 boats from Catania, with dozens on board. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

in viaggio sulla flotilla verso gaza la notte della paura alzeremo le braccia davanti ai militari israeliani siamo non violenti

© Quotidiano.net - In viaggio sulla Flotilla verso Gaza, la notte della paura: “Alzeremo le braccia davanti ai militari israeliani, siamo non violenti”

In questa notizia si parla di: viaggio - flotilla

Barcellona, la Global Sumud Flotilla in viaggio per rompere l’assedio

Come seguire la Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza: è importante avere i dati in tempo reale

Riparte Global Sumund Flotilla, la missione umanitaria per Gaza ci riprova dopo il maltempo: chi c’è a bordo e quanto durerà il viaggio

viaggio flotilla verso gazaLa Flotilla verso Gaza. Il Pd: "Ci fermeremo all'alt di Israele". M5s: "Forziamo blocco navale" - Le parole di Scotto e Corrado e quelle di Scuderi, parlamentari in viaggio con gli attivisti verso la Striscia. ilfoglio.it scrive

viaggio flotilla verso gazaGlobal Sumud Flotilla verso Gaza: Crosetto lancia un ultimo appello agli attivisti - Il ministro invita la Flotilla a non rischiare il blocco navale e a usare canali alternativi per inviare aiuti, anche alla luce del piano Usa ... Lo riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Flotilla Verso Gaza