In viaggio sulla Flotilla verso Gaza la notte della paura | Alzeremo le braccia davanti ai militari israeliani siamo non violenti
Roma – Natural Mystic è stato il presagio angosciante delle ultime notti. Interferenze radio come questa hanno preceduto gli ultimi attacchi, prima gli Abba poi, per l’appunto, Bob Marley. Ora che la Global Sumud Flotilla è ad un soffio dall’obiettivo, ovvero a circa 200 miglia dalle coste della Striscia di Gaza, quel presagio sembra prendere corpo. Le barche, che si stanno addentrando nella zona definita ad ’alto rischio’ dalla Marina israeliana, avanzano compatte. A flotilla of boats leaves the port of San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicily, southern Italy, 27 September 2025. The Freedom Flotilla Coalition (FFC) and Thousand Madleens to Gaza (TMTG) announced the launch of a flotilla to Gaza of 10 boats from Catania, with dozens on board. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: viaggio - flotilla
Barcellona, la Global Sumud Flotilla in viaggio per rompere l’assedio
Come seguire la Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza: è importante avere i dati in tempo reale
Riparte Global Sumund Flotilla, la missione umanitaria per Gaza ci riprova dopo il maltempo: chi c’è a bordo e quanto durerà il viaggio
Sulla Otaria della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza c'è tra gli altri il nostro collega @amantovani71. A lui un abbraccio di incoraggiamento e un grande grazie @fattoquotidiano - X Vai su X
La Global Sumud Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza Gli equipaggi, disarmati, sfidano il blocco navale israeliano per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese sotto assedio. Nonostante i droni, le bombe sonore e le aggressioni subite in ac - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla verso Gaza. Il Pd: "Ci fermeremo all'alt di Israele". M5s: "Forziamo blocco navale" - Le parole di Scotto e Corrado e quelle di Scuderi, parlamentari in viaggio con gli attivisti verso la Striscia. ilfoglio.it scrive
Global Sumud Flotilla verso Gaza: Crosetto lancia un ultimo appello agli attivisti - Il ministro invita la Flotilla a non rischiare il blocco navale e a usare canali alternativi per inviare aiuti, anche alla luce del piano Usa ... Lo riporta tg.la7.it