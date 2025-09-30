Roma – Natural Mystic è stato il presagio angosciante delle ultime notti. Interferenze radio come questa hanno preceduto gli ultimi attacchi, prima gli Abba poi, per l’appunto, Bob Marley. Ora che la Global Sumud Flotilla è ad un soffio dall’obiettivo, ovvero a circa 200 miglia dalle coste della Striscia di Gaza, quel presagio sembra prendere corpo. Le barche, che si stanno addentrando nella zona definita ad ’alto rischio’ dalla Marina israeliana, avanzano compatte. A flotilla of boats leaves the port of San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicily, southern Italy, 27 September 2025. The Freedom Flotilla Coalition (FFC) and Thousand Madleens to Gaza (TMTG) announced the launch of a flotilla to Gaza of 10 boats from Catania, with dozens on board. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In viaggio sulla Flotilla verso Gaza, la notte della paura: "Alzeremo le braccia davanti ai militari israeliani, siamo non violenti"