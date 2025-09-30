In Vaticano arriva Terminator contro i cambiamenti climatici

Un testimonial d'eccezione, in Vaticano, contro il cambiamento climatico: è Arnold Schwarzenegger, che ha raggiunto il cuore della cristianità per lanciare un messaggio forte in difesa del Creato a dieci anni dall'enciclica di papa Francesco, Laudato si'. L'ex Terminator del cinema ed ex governatore della California sarà impegnato nei prossimi giorni a Castel Gandolfo come attivista climatico all'interno del Centro Mariapoli dei Focolarini per una conferenza internazionale alla quale parteciperà anche papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

