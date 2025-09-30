In Vaticano arriva Terminator contro i cambiamenti climatici
Un testimonial d'eccezione, in Vaticano, contro il cambiamento climatico: è Arnold Schwarzenegger, che ha raggiunto il cuore della cristianità per lanciare un messaggio forte in difesa del Creato a dieci anni dall'enciclica di papa Francesco, Laudato si'. L'ex Terminator del cinema ed ex governatore della California sarà impegnato nei prossimi giorni a Castel Gandolfo come attivista climatico all'interno del Centro Mariapoli dei Focolarini per una conferenza internazionale alla quale parteciperà anche papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: vaticano - arriva
Il segretario vaticano Parolin arriva a Napoli: le date e il motivo
Dal 26 settembre disponibile “Papasito”, il nuovo singolo di KaRoL G. Il brano arriva dopo la straordinaria performance al concerto in Vaticano “Grace For The World”. Il brano è estratto dal nuovo album in studio “Tropicoqueta” ed esplora il tema dell’attrazione - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il giorno più atteso dai giovani della nostra Chiesa! Unisciti a questa trasmissione storica: Santa Messa e rito di canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, presieduta da Papa Leone XIV. Domenica 7 settembre 2025 Piazza San P - X Vai su X
Cellule staminali, il Vaticano contro Obama - Il cardinale Barragan contro il piano del nuovo presidente Usa ribadisce il no all'uso delle cellule staminali embrionali: "Sì a quelle da cordone ombelicale o adulte". Si legge su ilgiornale.it