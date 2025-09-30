In Ungheria il governo di Orban ha equiparato per legge gli Antifa al terrorismo
Con il decreto 2972025, il governo ungherese ha inserito Antifa nella lista nazionale del terrorismo, equiparando l'antifascismo a una minaccia alla sicurezza. Una svolta che solleva gravi interrogativi sullo stato di diritto nel cuore dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ungheria - governo
Reposted: @fedeli_paolo : Il governo di $Ungheria non accusa $IlariaSalis per il pestaggio di questi tizio neonazista. Sbagliano pure accecati dal… - X Vai su X
Chiunque può immaginare come sarebbe trattata la parlamentare in Ungheria, paese in cui la magistratura è controllata dal governo. I parlamentari sono immuni dall’Inghilterra del medioevo, per tutelare la libertà del popolo (che ormai non lo sa più) - facebook.com Vai su Facebook
In Ungheria il governo di Orban ha equiparato per legge gli “Antifa” al terrorismo - Con il decreto 297/2025, il governo ungherese ha inserito Antifa nella lista nazionale del terrorismo, equiparando l'antifascismo a una minaccia alla sicurezza ... Segnala fanpage.it
Orbán contro Salis: le sue parole sono già una condanna? Ecco cosa ha detto davvero il premier ungherese - Cresce la tensione in vista del voto UE sulla revoca dell’immunità parlamentare. tag24.it scrive