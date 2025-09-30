In Ungheria il governo di Orban ha equiparato per legge gli Antifa al terrorismo

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il decreto 2972025, il governo ungherese ha inserito Antifa nella lista nazionale del terrorismo, equiparando l'antifascismo a una minaccia alla sicurezza. Una svolta che solleva gravi interrogativi sullo stato di diritto nel cuore dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

