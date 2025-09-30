In un’auto il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un’uomo scomparso dieci giorni fa

Drammatico ritrovamento martedì 30 settembre a Boltiere, dove intorno alle 11 i carabinieri hanno trovato il cadavere di un uomo all’interno di una Bmw parcheggiata in via don Giuseppe Carminati. L’auto era chiusa dall’interno, per estrarre il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto il baule con delle cesoie. L’area è stata transennata per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso. Da quanto si apprende, il corpo senza vita apparterrebbe a un uomo con problemi di tossicodipendenza. A quanto pare, mancava da almeno una decina di giorni da casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In un’auto il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un’uomo scomparso dieci giorni fa

In questa notizia si parla di: auto - cadavere

Pioltello, il cadavere di un 49enne trovato all’interno di un’auto in via Erodoto

Macabra scoperta nel Milanese: passante trova il cadavere di un uomo in auto

Cadavere carbonizzato trovato a Maratea in un dirupo dopo un incendio, è di un 19enne: l'auto era sulla strada

Domani l'ultimo saluto all'assessore scoperto cadavere in auto. Intanto le indagini proseguono - facebook.com Vai su Facebook

Identificato il cadavere nell'auto del rapper D4vd. Si tratta di una minorenne scomparsa - X Vai su X

Ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione a Frosinone: è un uomo adulto - I resti di un corpo in avanzato stato di decomposizione sono stati rinvenuti la sera del 24 agosto in provincia di Frosinone, in località Schito, nella zona boscosa alla periferia tra Sora e ... Da ilfattoquotidiano.it

Identificato il cadavere affiorato dal Musestre: era un uomo solo scomparso da giorni, l’allarme dai vicini - È emerso dalle acque del Musestre, sotto il ponte della Treviso Mare, il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione. Lo riporta fanpage.it