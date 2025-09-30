Montesano sulla Marcellana è una città cerniera tra la Campania e la Basilicata, a cui fanno capo sei frazioni limitrofe e un totale di 2.700 famiglie, con un grande senso dell'unione come in gran parte del Sud Italia. Per questo, l'irrefrenabile inverno demografico che è anche l'emergenza del secolo qui non ha prodotto conseguenze significative. “Le scuole materne presenti, in tutte le frazioni, e gli asili nido sono in continuo ampliamento in modo da soddisfare la domanda. Ogni anno si contano circa 60-100 nascite ”, è quanto dichiara l'assessore alle politiche giovanili Carmen Di Pierri e quanto confermano alcune docenti del posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In un paesino del Sud ogni anno aumentano le nascite: qual è il segreto?