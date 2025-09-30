Tante novità che hanno spinto il botteghino (5.163.893 euro) a un +48% rispetto a sette giorni fa. Comanda il capolavoro di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra, esordio sopra il milione di euro (1.069.334 per la precisione), grazie a un cast altisonante (DiCaprio, nella foto, poi Penn, Del Toro, Hall) e a una regia praticamente perfetta. Alle sue spalle, il film family La casa della bambole di Gabby – Il Film, con un discreto debutto da 736.276 euro che porta acqua al mulino del box office. Interessante il terzo posto di Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli, la pellicola (che tali non sono più) evento celebrativa dell’ultimo tricolore della squadra di Conte, che ha messo in cassa 619. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In testa il film di Anderson