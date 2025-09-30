Appuntamento con lo spettacolo e la cultura domani sera alle ore 21, al Cineteatro Bogart di Cesena (via Chiesa di Sant’Egidio, 110), dove andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘My Body is a Cage’, scritto da Marco Caldiron e Anna Pretolani, con la regia di Marco Caldiron. Promosso e organizzato dalla Cooperativa ‘Vite Vere Down Dadi’, in collaborazione con Agecredit, Kruk e Onit, lo spettacolo affronta con delicatezza e profondità il tema della perfezione, declinata come illusione e fonte di disagio. Un viaggio emozionante, interpretato da un cast di attori composto da Michele Baciga, Enrico Battisti, Matteo Bovo, Edoardo Cittadini, Anna Colombana, Silvia Giraldo, Valentina Lazzareto, Anna Pretolani, Giulia Pertile, Martina Scarmozzino, Davide Trolese e Silvia Zaramella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In scena lo spettacolo inclusivo ‘My Body is a Cage’ al Bogart