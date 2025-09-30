In provincia di Novara un nuovo asilo green

Un "gioiello" come lo ha definito il sindaco. Nei giorni scorsi è stato tagliato ufficialmente il nastro del nuovo asilo nido di Mezzomerico che si trova in via Manzoni accanto alla scuola. L'asilo vecchio, che si trovava in una ala della scuola primaria, poteva accogliere fino a 17 bambini, ora. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

