In porta si rivede Sommer davanti chance per Bonny? Le probabili di Inter-Slavia Praga

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima partita di Champions in casa per l'Inter di Cristian Chivu, che stasera affronta lo Slavia Praga. Tra i nerazzurri si rivede Sommer, che torna titolare dopo essere rimasto in panchina contro il Cagliari in campionato. Davanti possibile chance dal primo minuto per Bonny, che potrebbe affiancare Lautaro facendo così rifiatare Thuram. Queste le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

in porta si rivede sommer davanti chance per bonny le probabili di inter slavia praga

© Gazzetta.it - In porta si rivede Sommer, davanti chance per Bonny? Le probabili di Inter-Slavia Praga

In questa notizia si parla di: porta - rivede

Pohja e Inzaghi, guardate chi si rivede in porta: Joronen è del Palermo

Cerca Video su questo argomento: Porta Rivede Sommer Davanti