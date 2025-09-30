In piega perfetta | gli abbinamenti cool per indossare i pantaloni con la piega

Alle sfilate della Milano Fashion Week Primavera Estate 2026 lo street style del quinto giorno ha parlato chiaro: non può mancare un paio di pantaloni con le pieghe nel guardaroba d’autunno. Simbolo per eccellenza dell’ eleganza formale meneghina, diventano il punto di partenza per look capaci di fondere classicità e sperimentazione. Milano, città dove il tailoring è quasi un linguaggio madre, dimostra ancora una volta di saper reinventare i codici sartoriali con un tocco contemporaneo. Dettagli glamour, abbinamenti inaspettati e proporzioni rivisitate: le idee outfit da copiare subito. Il tailoring contemporaneo alla Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - In piega perfetta: gli abbinamenti cool per indossare i pantaloni con la piega

