In occasione del Festival di San Sebastián Jennifer Lawrence ha attirato l’attenzione con due outfit raffinati firmati Phoebe Philo confermando un’estetica sofisticata e minimale

Per il photocall di Die, My Love, l’attrice ha optato per una T-shirt a contrasto e pantaloni morbidi a palazzo. A impreziosire il look, uno strascico in equilibrio tra sobrietà e teatralità. La mise è stata completata con occhiali da sole cat-eye, orecchini a lobo in argento e sandali open toe. La sera, Lawrence ha scelto un abito scultoreo in lana, con cut-out sul fianco e cappa integrata sul retro. La silhouette asimmetrica e il gioco di volumi creano un effetto visivo deciso ma elegante. 🔗 Leggi su Amica.it

