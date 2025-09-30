In navigazione verso Gaza Marghe nel cuore della Flotilla | Non forzeremo il blocco navale
Non riesce a fermarsi, Margherita Cioppi. È più forte di lei. Marinaia, attivista, cresciuta a Firenze e dintorni, qualche settimana fa è salpata a bordo della sua barca a vela di 44 piedi per unirsi alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria il cui obiettivo è arrivare a Gaza per fornire aiuti, e vede la partecipazione di oltre 400 persone provenienti da 44 Paesi. Un viaggio lento e ricco di insidie, che da giorni sta facendo discutere per la strategia di azione e il rifiuto di mediazioni istituzionali. Pochi giorni fa, alcuni attivisti sono sbarcati perché hanno reputato troppo rischioso continuare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In navigazione verso Gaza. Marghe, nel cuore della Flotilla: "Non forzeremo il blocco navale" - Margherita Cioppi, 33 anni, è salpata con la sua barca a vela dalla Sicilia: con lei politici e giornalisti "Sento con me la forza di un Paese intero, sono qui per tutti coloro che scioperano e manife ...
