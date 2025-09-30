In Fiera arriva ' Ruotando Kustom Kulture' il paradiso per gli amanti di due e quattro ruote
Nel 2025 'Ruotando Kustom Kulture' gioca d’anticipo: la nuova edizione del salone delle due e quattro ruote di Cesena si terrà sabato 4 e domenica 5 ottobre. Un weekend ad alto numero di ottani tra moto, auto, stile vintage, cultura kustom e spettacoli mozzafiato. Un appuntamento da non perdere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
