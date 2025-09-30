In Ex Atr arriva il festival ' Respira' | in programma concerti mostre e street art

Il 4 e 5 ottobre, negli spazi dell’ExAtr torna “Respira”, il festival culturale che propone due giornate in cui arte, musica e racconti diventano strumenti di respiro collettivo, capaci di rigenerare lo sguardo e nutrire il senso critico di ognuno. La missione di Respira è quella di offrire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il 4 e 5 ottobre, negli spazi dell'ExAtr torna "Respira", il festival culturale che propone due giornate in cui arte, musica e racconti diventano strumenti di respiro collettivo, capaci di rigenerare

