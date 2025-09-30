In difesa delle bandiere

Le venti medaglie ai militari americani che nel 1890 compirono il massacro di Wounded Knee contro 300 nativi americani potranno essere conservate. Lo ha deciso ieri il governo Usa provocando a ruota l’ennesimo pandemonio degli ennesimi superbuoni. Stupida lezioncina, di nuovo, quindi, urge. Cioè. La bandiera di una nazione non rappresenta la parte cosiddetta buona della nazione. Ne rappresenta gli onori e gli orrori, le bellezze e le schifezze, le majorettes e la setta degli Hells Engels, Wouded Knee e la patetica Mamie di Via col Vento, rappresenta Travaglio e Lerner, quest’ultimo, in particolare, sia nella sua versione travagliesca, cioè canagliesca ma trasparente, sia in quella mascherata, cioè lerneriana, vale a dire almeno tre volte doppia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

