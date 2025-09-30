Le venti medaglie ai militari americani che nel 1890 compirono il massacro di Wounded Knee contro 300 nativi americani potranno essere conservate. Lo ha deciso ieri il governo Usa provocando a ruota l’ennesimo pandemonio degli ennesimi superbuoni. Stupida lezioncina, di nuovo, quindi, urge. Cioè. La bandiera di una nazione non rappresenta la parte cosiddetta buona della nazione. Ne rappresenta gli onori e gli orrori, le bellezze e le schifezze, le majorettes e la setta degli Hells Engels, Wouded Knee e la patetica Mamie di Via col Vento, rappresenta Travaglio e Lerner, quest’ultimo, in particolare, sia nella sua versione travagliesca, cioè canagliesca ma trasparente, sia in quella mascherata, cioè lerneriana, vale a dire almeno tre volte doppia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In difesa delle bandiere