Cinquecento persone hanno preso parte alla 34esima edizione della " Camminata della Speranza, per la cultura della disabilità " che si è tenuta domenica a Deruta. L’iniziativa, ideata dal Centro Speranza di Fratta Todina per dare voce e risonanza ai diritti delle persone con disabilità, dei loro familiari e caregiver, è stata realizzata in collaborazione, quest’anno, con il Comune di Deruta. Una camminata che di anno in anno registra sempre più presenze e che nel 2025 ha assunto un significato speciale, con un pensiero rivolto ai bambini vittime di guerre. Tra i presenti, sindaci, assessori ed amministratori dei Comuni della zona sociale 4 (Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi), del Comune di Torgiano e tanti amici, grandi e piccini, del Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In cinquecento alla ’Camminata della Speranza’