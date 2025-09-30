In carcere per numerosi reati viene espulso dall' Italia

Si è conclusa con l'espulsione coattiva dall'Italia la carriera criminale di un cittadino tunisino che stava scontando una pena definitiva nel carcere riminese dei “Casetti”. Il nordafricano, finito dietro le sbarre per numerosi reati contro il patrimonio e la persona, era clandestino ed è stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

