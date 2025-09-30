In auto il corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo scomparso 10 giorni fa
Drammatico ritrovamento martedì 30 settembre a Boltiere, dove intorno alle 11 i carabinieri hanno trovato il cadavere di un uomo all’interno di una Bmw parcheggiata in via don Giuseppe Carminati. L’auto era chiusa dall’interno, per estrarre il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto il baule con delle cesoie. L’area è stata transennata per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso. Da quanto si apprende, il corpo senza vita apparterrebbe a un uomo con problemi di tossicodipendenza. A quanto pare, mancava da almeno una decina di giorni da casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
