In arrivo rovesci e temporali in Puglia e nel Foggiano | scatta l' allerta meteo

L'autunno comincia a farsi sentire anche in Puglia. Dopo il calo termico progressivo registratosi negli ultimi giorni, a partire da domani si prevede anche tempo instabile su tutto il territorio regionale, in particolare sul versante costiero. Il Dipartimento Protezione Civile della regione ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Maltempo in arrivo: piogge intense e raffiche di vento colpiranno la Puglia. Scatta l'allerta gialla - Il bollettino della Protezione Civile: previste precipitazioni intense dalle prossime ore fino a domani, possibili criticità su coste e aree interne ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Puglia, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico: piogge intense e raffiche di vento fino a giovedì - 36 ore successive sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente sui settori costieri ... Si legge su giornaledipuglia.com