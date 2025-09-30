In arrivo ondata di freddo con pioggia sulla costa e neve in montagna

Ilpescara.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cala, probabilmente in modo definitivo, l'estate 2025, con l'arrivo di un'ondata di maltempo che interesserà l'Abruzzo a partire da mercoledì 1 ottobre.A dirlo sono le previsioni meteorologiche elaborate dal meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera.Previste pioggia lungo la costa e neve in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: arrivo - ondata

