Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi sinottica L’isolato vortice di bassa pressione presente in area balcanica, bloccato nella sua migrazione verso levante, farà affluire fredde correnti orientali, determinando deboli condizioni di instabilità su aree appenniniche e adriatiche del paese. La nostra regione sarà condizionata da tali correnti, dal pomeriggio, quando la nuvolosità in aumento dai settori nord-orientali farà da preludio a deboli fenomeni precipitativi. Giovedì, il vortice balcanico si dirigerà verso i territori ellenici, consentendo così l’ingresso di stabili correnti settentrionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In arrivo impulso freddo dai Balcani, mercoledì rovesci sulle Orobie