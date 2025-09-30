In arrivo impulso freddo dai Balcani mercoledì rovesci sulle Orobie

Bergamonews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi sinottica L’isolato vortice di bassa pressione presente in area balcanica, bloccato nella sua migrazione verso levante, farà affluire fredde correnti orientali, determinando deboli condizioni di instabilità su aree appenniniche e adriatiche del paese. La nostra regione sarà condizionata da tali correnti, dal pomeriggio, quando la nuvolosità in aumento dai settori nord-orientali farà da preludio a deboli fenomeni precipitativi. Giovedì, il vortice balcanico si dirigerà verso i territori ellenici, consentendo così l’ingresso di stabili correnti settentrionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

in arrivo impulso freddo dai balcani mercoled236 rovesci sulle orobie

© Bergamonews.it - In arrivo impulso freddo dai Balcani, mercoledì rovesci sulle Orobie

In questa notizia si parla di: arrivo - impulso

arrivo impulso freddo balcaniMeteo, freddo dai Balcani in arrivo: ecco le REGIONI più colpite - Italia verso una nuova fase di maltempo: due impulsi freddi porteranno piogge, temporali e un netto calo delle temperature ... Riporta meteogiornale.it

Meteo: primo freddo precoce in arrivo, con piogge, temporali e neve - METEO SINO AL 6 OTTOBRE 2025, ANALISI E PREVISIONE Quest’avvio di settimana è caratterizzato da meteo relativamente stabile sull’Italia, grazie ... meteogiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arrivo Impulso Freddo Balcani