In Abruzzo il 10% di presenze in più in Abruzzo ma a macchia di leopardo | anno di borghi ed enogastronomia
Una stagione turistica “tutto sommato soddisfacente” in Abruzzo grazie a una crescita del 10% della presenza di vacanzieri rispetto al 2024. Presenze però “macchia di leopardo” per una destagionalizzazione su cui c'è ancora da lavorare. I risultati migliori arrivano dal turismo nei borghi e dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: abruzzo - presenze
Boom di presenze turistiche in Abruzzo nei primi cinque mesi dell'anno: + 20,44% rispetto al 2024
Abruzzo 2024: boom di concerti, ma è lo sport a dominare le presenze
Turismo in Abruzzo, presenze stabili con qualche segno positivo: si preferiscono i weekend e la prenotazione online
Crollo dei prezzi e “rischio campi vuoti”: oltre 2mila produttori campani in corteo a Bari (presenze anche da Puglia, Basilicata, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna) e mobilitazioni a Palermo, Cagliari, Firenze, Rovigo. #IlVescovado #notizie #agricoltura - facebook.com Vai su Facebook
ITS ACADEMY MECCATRONICA - Boom di presenze a Lanciano. Prossimi appuntamenti a Teramo e Avezzano. https://itsmeccanicabruzzo.eu/open-day-its-academy-a-lanciano-boom-di-presenze-poi-tappe-a-teramo-e-avezzano/… #lavoro #fse #altaform - X Vai su X
Turismo Abruzzo 2025: +10% di presenze estive, boom per borghi ed enogastronomia - "La stagione turistica estiva, in Abruzzo, è stata tutto sommato soddisfacente ... Secondo laquilablog.it