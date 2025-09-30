Imprese Magnano Rittal | Con Archiva onboarding digitalizzato a 360 gradi’

(Adnkronos) – “Grazie ad Archivia abbiamo digitalizzato il processo di onboarding a 360 gradi. Abbiamo eliminato tutta la carta e i problemi ad essa annessi. Anche in ottica di responsabilità sociale d'impresa abbiamo portato un netto beneficio". Sono le parole di Clara Magnano, hr manager di Rittal Rcs cooling solutions, partecipando all’evento organizzato da Archiva . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com