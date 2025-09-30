Imprese Magnano Rittal | Con Archiva onboarding digitalizzato a 360 gradi’
(Adnkronos) – “Grazie ad Archivia abbiamo digitalizzato il processo di onboarding a 360 gradi. Abbiamo eliminato tutta la carta e i problemi ad essa annessi. Anche in ottica di responsabilità sociale d'impresa abbiamo portato un netto beneficio". Sono le parole di Clara Magnano, hr manager di Rittal Rcs cooling solutions, partecipando all’evento organizzato da Archiva . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La Lucia Magnani Health Clinic si appresta a fare rete con le imprese del territorio per creare un modello di sviluppo sostenibile e nuove opportunità turistiche. - facebook.com Vai su Facebook
Imprese, Magnano (Rittal): "Con Archiva onboarding digitalizzato a 360 gradi’ - Le parole di Clara Magnano, hr manager di Rittal Rcs cooling solutions, partecipando all’evento organizzato da Archiva Group alla Camera di Commercio di Verona, ‘Change Up’. Riporta adnkronos.com
Imprese: Archiva rileva Mitric con assistenza di Clearwater - Clearwater ha assistito Archiva, azienda specializzata nella digitalizzazione documentale e nei servizi di conservazione a norma, nell'acquisizione di una quota di maggioranza di ... Si legge su milanofinanza.it