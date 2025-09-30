' Impara lo sport 2' giornata gratuita a Calci

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Universa -Comunità Consapevoli APS presenta per il secondo anno consecutivo una giornata all'insegna dello sport per chiunque, indipendentemente dalle condizioni di partenza.Grazie al contributo del Comune di Calci, siamo in grado di proporre una serie di attività rivolte a persone. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impara - sport

impara sport 2 giornata'Impara lo sport 2', giornata gratuita a Calci - Comunità Consapevoli APS presenta per il secondo anno consecutivo una giornata all'insegna dello sport per chiunque, indipendentemente dalle condizioni di partenza. pisatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Impara Sport 2 Giornata