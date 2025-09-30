Impallomeni | Possiamo dire che il Milan può lottare per il titolo
Dopo Milan-Napoli i rossoneri possono essere considerati candidati per lo Scudetto? Secondo Stefano Impallomeni sì. Ecco le sue parole a TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: impallomeni - possiamo
Impallomeni: "Mi aspetto Loftus-Cheek dal 1'. La sfida si deciderà a centrocampo" - facebook.com Vai su Facebook
Milan, segnale da Scudetto? Ecco il parere degli opinionisti - E ora Massimiliano Allegri manda un segnale Scudetto? Secondo tuttomercatoweb.com
Impallomeni: "Milan, a Lecce un bivio psicologico. Inter tra le prime otto in Champions" - Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni. Si legge su m.tuttomercatoweb.com