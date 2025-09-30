Immissioni in ruolo sostegno da GPS prima fascia e mini call veloce | proroga al 2026 Emendamento Bucalo FdI al Decreto Scuola

30 set 2025

Proroga al 31 dicembre 2026 delle assunzioni su posto sostegno da GPS prima fascia e mini call veloce sui posti residui dopo le assunzioni ordinarie da GaE e concorsi: potrebbe arrivare nel corso della conversione in legge del decreto Scuola n. 1272025 di riforma dell'Esame di Stato e avvio a.s. 20252026 con un emendamento a firma Ella Bucalo di Fratelli d'Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

